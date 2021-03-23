台灣人壽九大缺失吃罰單。金管會23日宣布，因與利害關係人合租不動產未揭露、保戶以保單借款投保投資型保單未查核等共九大缺失，對其處份320萬元罰鍰及7項糾正。

一是台壽向第三人承租不動產，與利害關係人即台壽的兄弟公司共同使用，卻沒有提出不優於同類對象的證明文件供主管決策參考，被罰200萬元，保險局強調，此案交易金額在500萬元以下，且沒有利益輸送問題，是法令遵循不夠。

二是台壽在辦理五位保戶以保單借款投保九張投資型保單時，保單借款送件人員與新保單招攬人員為同一人，在招攬與核保面都沒有落實查證及審查機制，被罰120萬元。

三是台壽在辦理攤銷後成本（AC）項下金融資產出售與管理；70歲以上客戶投保投資型保單時的錄音作業；投資型保單資產配置與資訊揭露作業；保戶地址與業務員地址是否相同的檢核控管作業；未依債券ETF特性確實反映所面對國家及產業風險，及未訂定餘屋貸款後續銷售追蹤控管機制；實質利害關係人的控管未完備；資訊安全防護及管理作業等有缺失，被處於7項糾正。

除開罰320萬元與7項糾正外，金管會亦指出，台壽從事與利害關係人相關交易時，應確認是否依相關規定辦理，以落實利益衝突防範機制，避免損及公司ESG治理形象。

保險業辦理保險業務，除要督促業務員招攬時確實填寫招攬報告書外，辦理核保時也應落實執行保費來源的相關查證及審查機制，不得有未評估保戶的保險費支出及實際需求是否有相當性，影響保險業專業形象。

(工商 )