國道1號台中大雅交流道北側增設銜接台74線系統交流道工程，但因橋墩設在昌平路上，造成昌平路通往環中路必須封閉，經市議員曾朝榮與立委莊競程等人向高速公路局爭取重新變更設計，將保留昌平路通行並開闢崇德十路貫通台74橋下空間。

國道1號台中大雅交流道北側銜接台74線系統交流道工程，因為有橋墩設計在台中市昌平路上，造成昌平路通往環中路必須封閉，最近民眾發現封路影響太大，紛向市議員曾朝榮與立委莊競程陳情，希望重行設計。

台中市新建工程處23日在北屯區崇德十路與環中路口辦理「第14期市地重劃區增設8公尺巷道及崇德十路貫通台74號橋下空間至昌平路等工程」開工前既有管線遷移及相關騎乘協調會。包括市議員曾朝榮、服務處主任曾咨耀，立委莊競程服務處副主任王建智等人都到場關心。

市議員曾朝榮表示，台74號國道連接國1正積極在趕工，基座因為銜接道路座椿，原設計在昌平路上，但昌平路一封，會影響當地交通，而且昌平路屬於通行百年的現有道路，已通行多年，不能說封就封。他與莊競程建議交通部長林佳龍及台中市政府，將兩個座椿橋墩移到兩旁，不影響整個昌平路的順暢，現在已經確定重新設計，未來昌平路將不會封路。

曾咨耀指出，崇德十路能夠銜接到昌平路這裡，整個路口，已經徵收做為道路，所以在施工前，昌平路暫時要封閉來做施工，建議應在昌平路橋墩施作前打通，再來做這個橋墩，才不會影響整個道路的順暢。

(中時 )