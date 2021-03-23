大英帝國曾經統治著世界人口的四分之一，是名符其實的日不落國。但自二戰結束後就不復光輝了。英國國防部長班‧華萊士(Ben Wallace)提出新的英國武裝部隊規劃細節，正規軍將從 目前的82,040人，到2025年會縮減到72,500人。其中精銳部隊「海軍陸戰隊」可能全部解編。

BBC報導，華萊士宣布，英國部隊將進行重大改革，以高科技與靈活機動為主要方針，技術優勢意味著可以用更少的兵員，卻獲得更大的效果。他認為電子戰、無人機是未來國防力量的主流。

他說，為了提升科技力，未來四年英國的國防開支會增加到240億英鎊(332億美元)。對於軍員裁減，是否導致國防力量薄弱？華萊士說，英國陸軍目前員額為76,500名，但是各位要知道，自上個十年中期以來(2010年代中期)，就沒有真正滿編達過，當時的設想的陸軍兵員人數是82,000人，也就是近5年來，英國陸軍一直缺額6000多人。

因此，與其說新的軍力規畫將會「裁軍」，倒不如說是「確定目前員額」，這場變化並不需要裁員，我們只是希望在現有的人力情況下，確保整個部隊得到更好的整合力和提高戰鬥力。

工黨的「影子國防部長」(在野黨國防委員會首席)約翰·希利(John Healey)警告說，「英國的安全威脅正在增加，結果英國的國防計劃卻是縮減軍隊、減少艦隊、減少飛機。」

華萊士解釋，未來的變化是「競爭時代的防禦」，需要的是自動化、無人化的新裝備，以及資訊戰能力。因此國防預算還會增加，包括30億英鎊用於購置新作戰載具、遠程火箭系統、無人機、電子戰和強化網路能力。

英國陸軍的人數規模將是1714年以來最少，只有72,500名正規士兵。

英國戰車部隊的數量將從227輛減少到148輛，剩下的會升級。皇家空軍將除疫24架早期型颱風戰機，也除役C-130J運輸機機隊，改用空中巴士A400M。皇家海軍艦艇數量從19艘降至17艘，把2艘老舊的23型巡防艦給汰除。

23型巡防艦(也稱公爵級)已服役超過30年，沒有神盾化系統，也不具匿蹤外型，英國可能將其除役。(圖/皇家海軍)

另一個大調整是皇家海軍陸戰隊，未來將會轉變為一支全新的突擊隊，可能與特別空勤隊（SAS）和特別舟艇隊（SBS）執行相似的任務，這方面會投資2億英磅。如果真的如此，那麼皇家海軍陸戰隊可能結束356年的歷史，成為一支專門負責海上安全任務的特種部隊。

華萊士說，從過去10年的反恐戰爭經驗發現，英國的國家安全不在防守本去，派出小型部隊將派往世界各地，以預防衝突為重點，訓練和協助夥伴國家會更重要。

因此，英國軍隊應該預防戰爭，對於網路攻擊、虛假信息視為的「新前線」，而這一部分已被俄羅斯和中國大陸所利用，因此英國要急起直追。

不過，英國核彈頭的上限從180增至260枚。

(中時新聞網)