被當成槍靶的8名男女學生，有人舉起雙手趴在牆上，有人互相靠著縮著身體，還有人作勢撫摸痛處。（摘自爆料公社）

多名學生持「水彈槍」對著面牆的8名同學射擊。（摘自爆料公社）

男同學掀起衣服，秀出後背滿佈被射擊的紅點。（摘自爆料公社）

網友發布高中生持空氣槍瞄準整排面牆同學的照片，畫面類似「處決」場景。（摘自爆料公社）

張姓網友今日在臉書社團《爆料公社》發布高中生持空氣槍瞄準整排面牆同學的照片，畫面類似「處決」場景。記者追查照片拍攝地是在台中市豐原高中，校方坦承是去年進行全民國防「恐怖主義與反恐作為」課程，以水彈槍模擬戰爭情境，「不是很恰當，會虛心檢討改進」，這項課程體驗目前已經沒有了。

「哪間學校的學生，會不會太誇張了點？」網友發布的影片及影像，有多名學生持槍枝對著面牆的8名同學射擊。被當成槍靶的8名男女學生，有人舉起雙手趴在牆上，有人互相靠著縮著身體，還有人作勢撫摸痛處，還有男同學掀起衣服，後背滿佈被射擊的紅點。

記者追查發現，照片及影片場景是台中市立豐原高中校園，校方坦言，畫面中為本校108-2高三選修課程「全民國防教育-恐怖主義及反恐作為」課程中設計的「情境模擬」輔助課程，由同學志願參加區分兩隊模擬作戰情形。

校方強調，課程中所使用教具均為書商所提供經安全檢驗合格的「水彈槍」，對學生絕對沒有危害，上課時均會全程在場及完成安全規範與說明，惟畫面遭擷取造成誤會感到抱歉，本校會在妥善檢討相關課程操作內容與方式，避免再度產生誤會，感謝大家的關心與指教。

(中時 )