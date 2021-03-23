警政署執行「全國掃蕩賭博、洗錢及轉帳水房三合一專案」，以斬斷黑道不法金流。刑事局偵查第一大隊從去年5月偵破的口罩詐騙案件向上溯源，查出詐團透過地下匯兌將贓款洗回國內，經擴大偵辦破獲53歲游姓男子架設「易支付」網站，對外佯稱可進行第三方支付，實際上從事地下匯兌，從2019年迄今，經手的金流高達24億元，警方將游嫌等9人逮捕送辦後，游嫌遭法院聲押禁見。

警政署長陳家欽表示，這次掃黑行動是以斬斷黑道賴以生存的不法金流為主，再溯源揪出幕後首惡和核心分子，尤其針對職業賭場、網路賭博、地下匯兌及詐騙洗錢水房等暴利源頭進行第一波的掃蕩，警方將會「一波一波地掃、一個一個地捉」，絕對不讓黑道幫派危害民眾的生命、財產安全。

刑事局去年破獲42歲張姓男子自稱是口罩工廠老闆，向大陸台商及民眾兜售醫療用口罩，並聲稱有管道將口罩運往大陸，但被害人匯款後張嫌即斷絕聯繫，至少詐騙得手800萬元。

警方循線追查不法所得金流，發現贓款是以地下匯兌匯回台灣，遂與新北市、台北市警察局共組專案小組，報請台北地檢署日股、往股檢察官共同指揮偵辦。

專案小組調查，游嫌在2019年3月在新店成立第三方支付公司「易支付」，號稱是全台唯一合法代付、代儲平台，線上接受國內客戶委託，收受新台幣並代付大陸網路購物平台貨款，或代儲值人民幣至指定的支付寶、微信錢包等大陸電子支付機構帳戶。

游嫌另與廢五金業者、台商、銀行人員、同鄉會幹部等配合，招攬欲匯兌人民幣的客戶，以多家人頭公司帳戶進行非法匯兌，初估自2019年迄今，經手匯兌金額高達24億元，不法獲利2000多萬元，涉嫌違反銀行法非銀行不得辦理國內外匯兌業務的規定。

全案經長期蒐證、清查比對大量資金流向，專案小組兵分多路，前往新北市、台北市、台中市、台南市等地執行拘提搜索行動，逮捕游嫌等9人到案，查扣電腦主機4台、手機10支、U盾21個、金融卡21張、存摺22本等證物，並凍結該犯罪組織不法所得約482萬元。全案詢後，依違反銀行法、組織等罪嫌移送法辦，並擴大追查透過該公司洗錢的詐團及黑幫分子。

(中時 )