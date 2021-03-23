金融監理沙盒上路三年，首宗金融科技創新實驗業者「好好投資」準備出沙盒落地。金管會證期局副局長蔡麗玲23日預告修正法規作重大開放，過去券商必須發起設立，現開放辦理「基金交換」業務的金融科技創新實驗申請人可申請改制許可為券商，但申請人必須為股份有限公司且資本額必須達5千萬元、籌設保證金1千萬元、公司淨值不低於實收資本額，新法規預計5月上旬上路。

金管會在2019年核准了遠銀Bankee與FinTech新創「好好投資」一起合作的「基金交換」創新服務進沙盒實驗，也就是讓兩個投資人之間可以彼此互換基金，以自己手中持有的A基金，來等價交換對方的B基金，該實驗將在2021年6月28日結束。

蔡麗玲指出，此次共有二大開放，一是開放證券商辦理「基金居間業務」、二是開放經核准辦理證券業務相關的金融科技創新實驗申請人，得申請改制許可為證券商。

蔡麗玲指出，「基金居間業務」即證券商以建立資訊平臺方式提供會員間基金互易或基金買賣等交易服務，但「不提供」報價也不參與應買或應賣，並以交易日公告之基金淨值作為買賣雙方交易價格。可交易的基金包括證券投資信託及顧問法第5條規定之證券投資信託基金與境外基金，不含指數股票型基金（ETF）等上市櫃基金受益憑證。

蔡麗玲指出，此次在「證券商設置標準」中增訂，僅經營基金居間業務的證券經紀商資本額只要5,000萬元（一般券商4億元）、籌設保證金為1,000萬元，以及內部控制制度應依櫃買中心規定辦理。

另外，開放金融科技創新實驗申請人若想改制為證券商，申請改制的條件為創新實驗具有創新性、提升金融服務之效率、降低經營成本或提升金融消費者權益等成效，且申請人為股份有限公司，其實收資本額達5千萬元，且公司淨值不低於實收資本額，以及未經營證券商不得辦理之業務。

蔡麗玲指出，以現還在實驗的「好好投資」來說，資本額為9,000萬元、淨值僅4,000多萬，淨值低於資本額，所以必須再拉高淨值，法規發布後就可以申請改制，目前該實驗有250位投資人、管理規模達587萬元，可投資基金就是遠銀架上基金，未來改制為券商後成為銷售機構後要再跟基金公司簽約上架。

(工商 )