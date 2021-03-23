巨路(6192)公布2020年財報，全年營收為59.35億元，較前一年度小幅衰退5.2％，然全年稅後淨利為7.44億元，EPS達6.96元，較2019年成長3.7％。在毛利率部分，2020年毛利率也從前一年度之28.9％，增加至31.9％。

巨路表示，公司董事會同時決議配發3.4元現金股利，除息基準日為4月29日，並提前於5月21日發放現金股利。以巨路23日收盤價73.2元計算，現金殖利率約4.6％。

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