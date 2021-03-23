有些人在戀愛時簡直沒有金錢觀可言，花錢大手大腳，非常大方。星座運勢網站「醬子聊星座」分享，天蠍座、金牛座、獅子座最捨得花錢在愛人身上，吃大餐、出去玩、買禮物全包，無論是該花或不該花的全都不手軟，只希望另一半活得幸福快樂。

▍1.天蠍座

天蠍的個性敏感多疑，不會輕易相信一個人，更不會隨意讓他人走進自己的內心，尤其是在對待金錢利益和感情方面，天蠍還是非常理性的，他們把感情和金錢分得很開，而且內心對於愛慕虛榮、貪圖利益的人其實很反感。

但是，當天蠍真正愛上一個人，他們就會放下這份敏感，只要伴侶開心，花錢絕對不手軟，無論是該花或不該花全部買單，即使牽涉利益衝突也絕不心疼，只要愛你，他就捨得把自己的全部都給你。

▍2.金牛座

雖然常常有人說金牛是「守財奴」，明明很有錢卻捨不得花，實際上金牛只是覺得錢應該用在刀口上，不能隨意揮霍、浪費金錢，也因為節儉的習慣，讓他們累積不小的財富。

雖然自己捨不得，但是一旦和愛人在一起的時候絕不會摳門，金牛的愛雖然不浪漫，卻貴在實用又貼心，也許他們不會在你生日的時候為你舉辦奢華浪漫的生日宴，但是會在看見你手機舊了之後幫你更換新的，看見你累了會親手為你做大餐。

▍3.獅子座

獅子熱情豪氣，在愛人面前從不掩飾自己的愛意，總是想辦法去寵著愛人。他們愛一個人總會忍不住想到對方，買東西的時候會想到，吃大餐的時候也會想到，遇到好玩的還是會想到對方，於是他們就會忍不住一直在你身上花錢，帶你購物遊玩。

獅子的金錢觀念很淡，在他們的心中，錢花了還能賺，沒什麼大不了，但是愛的人就一個，不好好寵著怎麼行？他們就是這樣直接簡單表達自己的愛，愛你就想把自己覺得好的一切都給你，讓你不為生活憂愁。

【本文轉載自微信官方帳號「醬子聊星座」（ID：jiangzi066），經作者授權轉載】

(中時新聞網)