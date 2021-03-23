新加坡影后范文芳和金鐘視帝李銘順結婚11年，感情依舊幸福甜蜜，50歲的她凍齡有術，仍保有少女般美貌和火辣身材，近日她曬出一組和老公的閃照，完美狀態和絕美愛情讓網友都直呼吃了一嘴狗糧。

范文芳在微博寫下：「這位男士自從換了風格之後，就變得愛照相了，那我就奉陪一下吧」，並曬出一組在無邊際泳池的閃照，只見李銘順把她抱起熱吻，還有她在背後環抱尪的甜蜜照，幸福恩愛模樣羨煞不少網友。

范文芳好身材若隱若現。(圖／翻攝自微博)

范文芳和李銘順幸福黏TT。(圖／翻攝自微博)

「確定了，是嫁給了愛情，祝你們幸福」、「好甜阿，令人羨慕」、「這就是愛情的模樣」、「原來快樂幸福如此簡單」。而網友也發現，穿著深V泳衣的范文芳微露半球，不僅皮膚白到發光，臉上也沒有任何瑕疵，完美水煮肌狀況好到根本不像年過半百。

范文芳昔和郭妃麗、鄭秀珍並稱新加坡三大美人，影視雙棲的她，90年代紅遍中港台，和馬來西亞演員李銘順合作《神鵰俠侶》擦出愛火，兩人愛情長跑9年後，於2009年完婚，育有一子Zed。

日前小倆口歡慶結婚11周年，范文芳也感謝老公把自己「養得白白的」，兩人即使已結婚多年，甜蜜不減反增，他們更分享婚姻的保鮮術，就是雖然因工作聚少離多，但也保持新鮮度，加上夫妻倆都是演員，在生活上有很多共同話題，范文芳也甜曝要常常關心對方，一起成長。

(中時新聞網)