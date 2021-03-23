周一傳出拜登政府考慮再端 3 兆美元新刺激計畫，包括基礎設施和氣候變遷在內的新法案。美國科技股周一持續強彈，但台股今日走勢虎頭蛇尾，早盤一度上漲155點、最高來到16344點，鴻海率鴻家軍攻堅，金融股也發揮穩盤功用，隨著高檔獲利了結賣壓出籠，電子股漲勢收斂，中小型股遭到空方調節，終場指數翻黑下跌 11.63 點，收16177.59 點，失守10日線，成交值3463.66 億元。

美債殖利率下滑，帶動特斯拉、蘋果等科技股上漲，晶圓雙雄ADR也有3-4% 的漲幅。台積電收594元；聯電漲勢收在48.5元。鴻海 MIH 平台25日將首度召開合作夥伴會議，在電動車題材持續發酵下，鴻家軍交投熱絡，鴻海早盤一度漲至134.5元，但隨著高檔賣壓出籠，漲幅縮小、收在130.5 元；鴻家軍持續獲買盤追捧，中揚光亮燈漲停，瑞祺電通、乙盛 - KY、鴻準、台揚、廣宇等盤中漲勢均收斂。

其他權值股方面，聯發科開高走低，跌逾1%，收870元；金融股也是資金匯集的所在，其中，國泰金去年稅後純益527億元創新高，激勵國泰金股價漲逾 2%，最高達47元，站回所有短均，富邦金也有1%以上漲幅，買氣熱絡，元大金、開發金、永豐金、合庫金、中信金等均守在盤上，今日遭到大舉倒貨，長榮、陽明、萬海重挫逾半根停板；散裝航運股四維航開高走低，終場跌逾 6%，台航、中航、新興等多檔也跌逾半根停板。

觀察籌碼面，外資今日再砍53.96億元，已連續三個交易日賣超；投信轉為買超 4.64 億元；自營商則賣超 30.88 億元。三大法人合計賣超80.19億元。

今日開高走低面臨16350點短壓無法越過致功敗垂成，由於融資餘額維持高檔，加上短線當沖客眾多，這兩大干擾，致使大盤陷入盤整格局，多空皆難為，喜愛追漲者必受傷不少，建議以守株待兔操作策略因應，持股不超過6成，採穩健原則布局能源及電動車個股，獲利應可期

（本文作者為摩爾投顧分析師黃冠華）

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(中時新聞網)