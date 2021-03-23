東和鋼鐵擬配發1.5元現金股利 18:102021/03/23 工商 林憲祥 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 東和鋼鐵(2006)董事會決議，擬配發每股現金股利1.5元。 詩肯去年每股賺4.88元 擬配發4元現金股利 車市復甦 和大劍麟營運回神 (工商 ) #東和鋼鐵 #現金股利 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 橙的電子 擬配息0.14元 04:102021/03/23 證券．權證 華祺擬發配每股現金股利1.9元 14:212021/03/23 財經 去年稅後大賺760億元 國泰金擬加碼配息 04:102021/03/23 財經要聞 東和鋼鐵擬辦理現金減資案 減資金額達35.96億 18:102021/03/23 財經 發完現金股利又要現增 銀行局要金控想清楚 21:202021/03/23 財經 微星擬配息6.1元 歷年最高 04:102021/03/23 證券．權證 國票金發股利 現金0.65元、股票0.35元 21:412021/03/23 財經 遠百EPS、現金股利 同創七年新高 19:412021/03/23 財經 黑松去年獲利創四年新高 擬配息1.8元 20:102021/03/23 財經 《鋼鐵股》東和鋼鐵現金減資33％ 每股退股東3.3元 16:482021/03/23 財經 中華車去年EPS達6.01元 擬超額配息7元 17:202021/03/23 財經 財經熱門新聞 全球航空業史上最慘烈 謝金河爆華航打趴長榮關鍵 - 財經 認敗了 微軟徹底刪除Edge經典版 - 財經 比特幣還會燒多久？ 美聯準會主席曝真相 - 財經 美元暴跌35％還會實現？避險基金投降 高盛揭美股泡沫真相 - 財經 證券-財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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