東和鋼鐵(2006)為調整資本結構及提升股東權益報酬率，擬辦理現金減資退還股東股款，減資金額為新台幣35.96億元，可消除股數3.59億餘股，減資比率達33％，減資後股本為新台幣73.02億元，預定股東會召開日期為6月25日，預計減資新股上市後的上市普通股股數為7.3億餘股。

(工商 )