東和鋼鐵擬辦理現金減資案 減資金額達35.96億 18:102021/03/23 工商 林憲祥 、高雄 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 東和鋼鐵(2006)為調整資本結構及提升股東權益報酬率，擬辦理現金減資退還股東股款，減資金額為新台幣35.96億元，可消除股數3.59億餘股，減資比率達33％，減資後股本為新台幣73.02億元，預定股東會召開日期為6月25日，預計減資新股上市後的上市普通股股數為7.3億餘股。 孫道存稱罹病聲請暫緩入監 檢方擬駁回 志強-KY上市前業績發表會 圓滿成功 (工商 ) #東和鋼鐵 #擬辦理 #減資 #新台幣 #股數 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 立訊併宣德爆內線交易 2高層500萬交保並境管 07:402021/03/23 社會 萬海去年暴賺113億 北美線本月起運力倍增 17:002021/03/23 財經 編‧輯‧室‧報‧告－強制收回「公司債」的風險 04:102021/03/23 專題周報 車市復甦 和大劍麟營運回神 04:102021/03/23 證券．權證 《電腦設備》勁豐去年獲利寫次高 擬配息5元、殖息率近7.3％ 16:482021/03/23 財經 台股開高震盪下跌11點 台積電600元曇花一現收594元 13:432021/03/23 財經 接單爆發 閎康今年營運再戰高峰 04:102021/03/23 證券．權證 華祺擬發配每股現金股利1.9元 14:212021/03/23 財經 《鋼鐵股》東和鋼鐵現金減資33％ 每股退股東3.3元 16:482021/03/23 財經 專釣師奶3／逼智障男刷卡36萬才脫身 要求退費竟被嗆：去報警啊！ 07:312021/03/23 社會 《文創股》橘子2020年獲利達半個股本 擬配息4元 07:442021/03/23 財經 財經熱門新聞 美元暴跌35％還會實現？避險基金投降 高盛揭美股泡沫真相 - 財經 全球航空業史上最慘烈 謝金河爆華航打趴長榮關鍵 - 財經 雙虎拚轉型 群創液晶窗問世 - 財經要聞 - 工商時報 台股豬羊變色！2大原因爆殺尾 散戶又被巴了 - 要聞 車用晶片三雄停工 缺貨難解 - 全球財經 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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