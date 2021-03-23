北市1名男子和一群友人去KTV喝酒唱歌，席間到廁所解尿，突然有人從後方撫摸，再把他轉過身口交，但他仔細一看，發現蹲在他前面的竟是男扮女裝的洪姓男子，嚇得推開洪男逃離現場，事後報警提告。台北地院審結，依乘機性交未遂罪判洪男2年徒刑，可上訴。

判決指出，洪男與被害男素不相識，2019年8月29日清晨2人在星聚點KTV參加同一場朋友聚會，上午近8時許，洪男見被害男步出包廂前往廁所，誤認被害男不勝酒力、意識不清，尾隨被害男進入廁所，站在後方撫摸被害男。

被害男因略帶酒意，誤以為是認識的女性友人挑逗他，並未立刻拒絕，洪男見對方沒反抗，遂將被害男轉為正面，蹲下對被害男口交，但被害男仔細一看，發現蹲在前面的人竟是扮女裝的男人，嚇得推開洪男，逃回包廂，離開星聚點後在友人陪同下到醫院驗傷，並報警處理。

法院審理時，洪男否認犯行，辯稱他去廁所時，是被害男自己把廁間門打開，把他拉進廁所並自行脫下褲子，接著壓著他的頭要他幫忙口交；辯護律師也說，根據監視器畫面，被害男走路並沒有不穩，離開星聚點時也是自己走上樓梯，未達酒醉不能抗拒的狀態。

被害男則說，當時他喝了很多酒，酒意上來，進廁所時沒有鎖門，他靠在牆壁上，洪男突然開門對他上下其手，好像還有吻他脖子，然後扯下他的褲子及內褲，再把他翻來正面，蹲下對他口交，一開始以為是認識的女性友人，後來把洪男的臉抬起來，才驚覺是女扮男裝的男人。

合議庭認為，被害男偵審期間的供述大致相符，且能詳細敘述案發過程，沒有刻意誇大之處，顯然是親身經歷且記憶深刻；被害男並非同性戀，給同性口交的事應力求隱晦，不會聲張，豈會無端渲染成性侵害事件，甚至急至醫院保全證據並報警提告。

此外，被害男頸部採集到檢體，也鑑定山其他男性DNA型別，與被害男供詞相符，合議庭因此採信被害男指述，依乘機性交未遂罪判洪男2年徒刑。

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(中時 )