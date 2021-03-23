進職業7年以來，樂天桃猿董子浩只在一軍獲得2打數，熬過肺結核傷病困擾後，今天在桃園主場開幕戰迎來生涯一軍出先發，擔任一壘手、打第8棒，相隔多年再度在一軍出賽，他表示將以平常心面對，「太興奮搞不好反而會亂掉。」

西苑高中畢業後董子浩在2014年投入選秀，但棒球路卻受到傷病困擾，曾因第五腰椎椎弓解離動刀，2018年球隊做健康檢查時卻被檢查出罹患肺結核。

「當時聽到有嚇到，想說怎麼會這樣，但好在不是開放性的，還能跟著球隊。」回想起當初治療肺結核的過程，董子浩直言辛苦，除了體力下滑許多外，每天都至少要吞15顆藥，就這樣持續了半年。

「那時每天睡醒時眼白都是黃的，體能也下滑很多，常常會全身抽筋。」度過這次大病後，董子浩更珍惜在球場上的機會，近幾年在二軍也都有不錯表現，加上季後的秋訓、春訓都展現不錯的態度，獲得教練賞識，給予一軍機會。

董子浩說：「在二軍就是做好自己該做的事，除了提高訓練量外也會找時間、找教練幫忙，教練團幫助我滿多的。」總教練曾豪駒則表示，剛好朱育賢、陳俊秀相繼受傷，盼有年輕球員能夠頂上、扛著壓力。

不過生涯一軍首度先發就要碰上味全龍隊徐若熙，董子浩表示有看過他前一場的投球影片，對他的表現印象深刻，尤其是他那顆去年才練的變速球，「有跟林立、（林）承飛討論，他主要是直球為主，好球率滿高的，所以要在2好球前把球打出去。」

(中時 )