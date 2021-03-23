高雄獨立音樂節「大港開唱」昔日活動情況。（高市文化局提供／林宏聰高雄傳真）

(20:30，新增民進黨高市黨部說明)高雄「大港開唱」27、28日將恢復舉辦，由於該活動在韓國瑜執政時一度停辦，原本蔡英文總統為避免外界太多政治揣測，打算低調前往，不料，民進黨高市黨部竟發出通告給高雄所有黨籍立委、議員，告知小英總統將於28日下午抵達大港開唱，還要求公職人員們穿牛仔褲、白襯衫與總統同框拍影片，消息傳出後，當天恐怕引起現場騷動，勢必增加維安難度。稍晚，民進黨高市黨部回應表示，由於總統行程還在規畫當中，尚未確定，所以已經先收回通告。

2006年開始舉辦的大港開唱，在韓國瑜上任高雄市長後，一度質疑音樂祭演出內容粗鄙，策展團隊宣布2020年停辦，理由是「明顯感受不到市府對大港的支持」，引發各界爭論；直到市長補選，陳其邁當選後宣布2021年恢復舉辦，27、28日一連2天將在駁二藝術特區登場，門票早已售罄。

據了解，蔡英文總統28日周日下午3點將抵達大港開唱，原本規畫事前保密，當天突然現身給樂迷驚喜，展現對音樂祭的重視，沒想到，民進黨高雄市黨部大張旗鼓發出活動通告給高雄所有黨籍立委、議員，通知這項總統行程，諷刺的是，通告還用紅字註明「總統當日行程，採事後發稿公開處理，中央黨部請大家配合事前不對外公開，協助保密，以維國安作為」。

雖然活動通告只傳給議員、立委，但消息很快走漏，連藍營民代都收到風聲，知道小英星期日要親赴大港開唱，感嘆「肯定又要來消費、消遣韓國瑜！」

這張通告上寫著，「去年大港開唱因政治因素停辦，今年重返執政，大港開唱終於復辦」，預告蔡總統將親自參加與市長陳其邁同框，要求黨籍公職人員周日下午3點在駁二藝術特區「彩虹地景」集合，著牛仔褲、白襯衫陪總統上台，並表明「當天活動精華將製作成影片《小英帶你逛 ft.大港開唱》，於社群上推廣」。

(中時 )