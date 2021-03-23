台北市長選戰最新民調出爐，被外界視為國民黨明日之星的立委蔣萬安，若黨內初選成功出線，對戰衛福部長陳時中、民進黨台北市黨部主委吳怡農、立委吳思瑤、基隆市長林右昌，台北市民會支持誰？據TVBS公布最新民調結果顯示，若蔣萬對上陳時中，支持度分別為47%：37%，另外16%未決定。與109年4月調查結果相較，蔣萬安的支持度提升11個百分點，陳時中由53%大幅下滑16個百分點至37%。

台北市長3雄爭霸誰勝？ 命理專家：他2022走大運

衛福部長陳時中(左圖)、國民黨立委蔣萬安(右圖)。(本報資料照、蔣萬安臉書)

據《TVBS民調中心》今23日公布台北市長可能參選人最新民調，國民黨蔣萬安若對上民進黨吳怡農，雙方支持度分別為53%：29%，蔣萬安領先吳怡農24個百分點，另外17%未決定。若民進黨改推派林右昌參選，對決蔣萬安，則蔣萬安支持度將上升至6成，林右昌獲得20%支持度，另外20%未決定。倘若改推派吳思瑤，則差距將再拉開，蔣萬安支持度來到62%，吳思瑤支持度僅17%，但也有21%的人未決定。目前來看，若民進黨派吳思瑤、林右昌，則蔣萬安支持度將領先4成以上。

值得注意的是，若現任台北市副市長黃珊珊表態參選，與蔣萬安、陳時中對決，3人支持度將出現蔣萬安43%，領先陳時中35%、黃珊珊12%的結果，蔣萬安與陳時中支持度縮小為8個百分點。

此次調查係由《TVBS民調中心》於110年3月16日至22日所進行的調查，抽樣方法採用電話號碼後四碼隨機抽樣，人員電話訪問，成功訪問有效樣本1035位，在95%的信心水準下，抽樣誤差為±3.0個百分點以內。

(中時新聞網)