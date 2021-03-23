彰化銀行力行永續發展目標、接軌國際，導入永續採購流程，領先公股行庫通過英國標準協會(The British Standards Institution，BSI)「ISO 20400：2017永續採購指南標準」查核，23日於彰銀總行大樓舉行授證儀式，由BSI東北亞區總經理蒲樹盛頒授證書，彰化銀行董事長凌忠嫄代表受證，成為以實際行動落實ESG(Environment、Social、Governance，環境保護、社會責任、公司治理)的最佳企業典範。

ISO 20400永續採購指南標準發佈於2017年，由誠信治理、健康職場、勞動人權、永續環境、公平營運交易、消費者關注和社會公益等七大面向建構，提供系統性發展永續採購指引，使企業採購作業得以符合組織目標，在追求成本合理化的同時，兼具採購績效之提升，進而增進組織競爭優勢。

彰銀表示，此次在導入永續採購標準過程中，除有首長鼎力支持，承諾並制定各項永續採購政策外，並由各部門組成永續採購推動小組，透過教育訓練、現況調查、系統文件制定及內部稽核等過程，鑑別出採購流程中可能遇到之人權、環境、供應商等相關議題，制定符合彰銀之風險控制方式、共同遵循，以降低採購之商業風險，提升效率，並進一步將永續採購概念擴及合作之供應商，以創造符合永續發展之採購作業流程。

ESG向來是企業社會責任(CSR)表現的重要指標。彰銀近年來持續推動節能減碳、資源管理、職業安全衛生等工作，陸續通過ISO 14001環境管理系統驗證、ISO 50001能源管理系統驗證、ISO 14064-1 溫室氣體盤查驗證及ISO 45001職業安全衛生管理系統驗證等。

彰銀自2020年起，訂定「彰化銀行促進供應商落實企業社會責任管理要點」，邀請合作的供應商共同遵守「彰化銀行供應商社會責任規範」，並簽署企業社會責任承諾書，期許與供應商共同致力實踐企業社會責任，以促進經濟、社會與環境生態之平衡及永續發展。

彰銀連年入選臺灣公司治理100指數成分股、臺灣高薪100指數成分股、「臺灣永續指數」成分股及英國FTSE4GOOD富時社會責任新興市場指數成分股外，更於日前獲財團法人台灣永續能源研究基金會頒發2020年企業永續報告類金融及保險業「金獎」，及英國標準協會(BSI)頒發2020年永續韌性「領航獎」，為彰銀落實企業社會責任的具體表現。

彰銀表示，未來將繼續秉持誠信、正直及穩健的經營理念，將企業社會責任結合金融核心業務，為企業、社會及環境的永續發展而努力。

(工商 )