台灣連鎖家具龍頭詩肯(6195)23日公告2020年財報，全年營收21.31億元，創歷史新高，年增16.56％；歸屬於母公司稅後淨利2.25億元，年增117.27％；每股稅後盈餘4.88元。董事會並決議擬配發4元現金股利，配發率約82％，以23日收盤價計算，現金殖利率達6.99％。

詩肯表示，在年底傳統消費旺季與家具汰舊換新潮帶動之下，去年第四季營運大爆發，單季營收6.74億元，年增19.4％，也是單季歷史新高，稅後淨利達1億元，年增101％，第四季每股稅後盈餘2.19元，也創歷史次高紀錄，僅次於2008年第三季的2.78元。

詩肯分析，去年雖然有疫情因素，但對於家具市場的並未產生太大影響，加上公司營運體質健全、現金流與存貨充足，以及下半年整體消費態勢回溫、房市交易熱絡，帶動營運表現一路攀升。同時，新加坡NOVA在去年6月封城措施解除後，也迎來報復性消費，彌補第二季營運天數不足的缺口，也是營運創高的原因之一。

展望今年，詩肯認為，政府打房主要目的是抑制投資性炒房，對於自住型市場則無影響，不致於對家具市場產生衝擊，而今年前2月房市交易仍相當熱絡，因此仍看好全年市場景氣。

此外，詩肯也說，去年與家樂福攜手開出首家量販型門市，營運效益效益不錯，去年底前已開出8家，而在新通路佈建後，也增加不少新的消費客群，因此今年預計將再開出2～4家量販型門市。

(工商 )