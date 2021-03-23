社群電商在東南亞盛行，在許多國家甚至成為購物的主流管道。台灣去年因為疫情催化，社群媒體黏住消費者眼球的時間較過去更長，成為台灣消費者購物時的決策新指標。人工智慧新創iKala東南亞區總經理陳姵妤表示，iKala推出的AI社群電商銷售平台Shoplus，透過AI語意以及圖像偵測技術，讓賣家在社群媒體直播時即可即時接單、處理訂單，在東南亞已累積17萬社群商家註冊、觸及超過千萬名消費者，今年第二季Shoplus將正式回台灣推出，同時也將結合本土商務物流夥伴共同營運，期望成為台灣社群電商第一品牌。

iKala去年6月成立「iKala商務事業群」（iKala Commerce），聚焦新零售市場，旗下兩產品包括旗下AI網紅數據行銷服務KOL Radar、AI社群電商銷售平台Shoplus，目前兩產品線累積的網紅資料橫跨台灣、日本、香港、馬來西亞共6.5萬筆，更有1億筆社群內容數據。

其中，Shoplus從東南亞市場出發，以AI語意即圖像偵測技術，透過AI商務機器人、訂單管理系統、社群電商顧客管理系統等協助社群商家銷售，並透過Facebook進行即時互動及影音銷售，減少人力消耗，目前Shoplus在東南亞每年完成450萬筆交易、累積超過17萬社群商家註冊。

以社群電商相當成熟的泰國為例，去年Shoplus在泰國的GMV超過新台幣22億元，2021年預計成長20％～30％。事實上，過去兩年，亞洲許多電商平台、零售業者已經開始在社群上發展直播電商，像是泰國的Shopee及Lazada等，許多中小企業及在家工作者等，已經利用iKala Shoplus的平台，將粉絲團轉為網店銷售。

以泰國國民品牌曼谷包（Naraya）為例，因為疫情期間來自觀光客的營收銳減，因此積極尋求新銷售模式，而開始進行直播銷售。iKala表示，使用Shoplus進行直播銷售後，訂單數量較原先貼文銷售的方式成長50％，營收增長的同時，Shoplus的AI直播銷售科技服務更幫助他們將減少75％的訂單處理時間。

而以台灣來說，去年在疫情驅使下，43％的消費者使用社群媒體時間增加、近半數（49％）消費者購物行為轉移，在疫情過後仍傾向在網路上購物。台灣社群媒體使用十分普及，尼爾森調查顯示，台灣社群用戶量於2020年達1,970萬人，佔台灣網路使用人口的91.8％，社群媒體內容已成消費者決策新指標。

陳姵妤表示，台灣消費者習慣在電商平台上購物，東南亞則是因為大型電商平台起步較晚，因此消費者搶先在每天使用的社群平台上發展出購物行為。不過，在疫情催化下，台灣電商市場也出現典範轉移，消費者在社群上閱讀內容、接收網紅分享、搜尋網友口碑，到最後也期待購物下單能一併在社群平台上完成。

看好社群電商在台灣的發展，iKala今年第二季將在台灣推出Shoplus，同時將獨家攜手本土合作夥伴共同營運，整合線上線下社群銷售需求，期望透過AI驅動，幫助台灣企業與中小型賣家搶佔社群電商新零售市場，目標將服務範圍擴張到全台每個角落。

(工商 )