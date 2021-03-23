空軍2架F-5E戰機失事，飛官羅尚樺疑因彈射過程導致重傷殉職，讓彈射椅汰換時程引起關注。行政院長蘇貞昌今在立法院備詢時，起初仍堅稱羅尚樺的殉職，與彈射是否有關還要釐清；這席發言引發國民黨立委怒火，直嗆「蔡政府可以1天內花10億買鳳梨，怎麼汰換彈射椅的6億卻沒有答案？」蘇貞昌聽聞，當場回稱「這個錢會立刻發，不用籌措」。

空軍2架F-5E戰機於昨天下午發生事故，造成1死1失蹤。其中殉職的羅尚樺，死因初步判定為頭部外傷、顱內出血，導致中樞神經休克死亡。事故當晚，空軍參謀長黃志偉中將在空軍司令部記者會指出，空軍已規劃彈射椅更新作業，預算、計畫書已呈報國防部，目前國防部已核准。

面對彈射椅的換新作業，國民黨立委馬文君今質詢蘇貞昌時表示，羅尚樺的死因幾乎與去年10月底、同樣因彈射落海的已故飛官朱冠甍雷同，這部分政府要如何提出因應作為，保證不再發生？

由於當下馬文君口氣和緩，蘇貞昌起初先是表示，對這起事故他深感不捨、不幸，對罹難飛官表示敬佩，請家屬節哀。但事故是不是碰撞，以及飛官會殉職是因彈出碰撞還是落海造成，死因還要釐清。

由於蘇貞昌明顯未提出補破網的方案，馬文君就質疑，去年10月發生事故後空軍也是像現在一樣立即停飛，但才復飛幾個月又出事，對於當時飛官殉職原因，到底政府有沒有做彌補？「今天才看到空軍司令部說要準備6億預算做彈射椅更新，很難嗎？」

未料，這時蘇貞昌仍堅稱「今天的事情，跟上次是不是相同還要釐清…」就立刻被馬文君打斷說，這不是相不相同的問題，而是飛行員遇到狀況必須使用彈射椅求生，結果彈開後反而死亡，這個問題在去年已發生，「這些年輕孩子，要的不是任職時被宣傳有多英勇，也不是死後有多殊榮，而是國家在他們在職時能不能好好照顧他們」。

馬文君氣憤表示，朱冠甍的母親在去年意外發生後，就公開說兒子早就說過飛機遲早會出事，「請問你真的籌不出錢來嗎？」她說，光是一個鳳梨，蔡政府馬上就能籌出10億，結果F-5E機型這麼老舊，該換得彈射椅卻不能馬上換，卻還說要籌措、還要想一想？

面對質疑，蘇貞昌鬆口說，只要有需要，不要說6億，再多的錢也會用來保護飛官安全；他也允諾，不用籌措，這個錢已經核定，會立刻發。

(中時 )