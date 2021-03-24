日本電玩大廠任天堂（Nintendo）與美國軟體業者Niantic今天宣布，將在今年合作推出一款以皮克敏（Pikmin）為主題的擴增實境（AR）手機遊戲。

法新社報導，皮克敏是猶如植物、也猶如動物的生物。在此之前，Niantic與任天堂、寶可夢公司合作的「精靈寶可夢GO」（Pokemon Go）手遊於2016年推出後大受歡迎，掀起全球抓寶熱潮。

任天堂王牌遊戲設計師宮本茂（Shigeru Miyamoto ）在新聞稿中說：「任天堂的AR技術讓我們可以體驗彷彿皮克敏就祕密活在我們周遭的世界。」

宮本茂是「超級瑪利歐」（Super Mario）、「大金剛」（Donkey Kong）、皮克敏等任天堂角色的創作者。他表示最新款手機應用程式（App）是設計用來提升「步行」的樂趣。

Niantic執行長漢克（John Hanke）在聯合新聞稿說：「我們持續擴大電玩版圖，下一步和任天堂合作是非常自然的事。」「我們很期待要一起形塑AR的未來。」

根據App分析公司Sensor Tower，「精靈寶可夢GO」自2016年推出以來熱度不減，光在2020年頭10個月就撈金超過10億美元。（譯者：陳怡君/核稿：楊昭彥）1100323

(中央社)