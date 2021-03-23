剛剛結束訪中行程的俄羅斯外長拉夫羅夫與中國發表了全球治理聯合聲明，表明將聯手對抗以美國為首的西方世界。美媒還特別指出，近期美俄關係急轉直下，美中關係亦呈現高度緊張，新的國際局勢促使習近平與普丁必須見面長談，拉夫羅夫此次訪問大陸最重要的就是準備雙方元首峰會。

據《美國之音》指出，俄外長拉夫羅夫對中國訪問，會見了剛結束阿拉斯加中美外交會談的大陸外長張王毅，拉夫羅夫的主要目的就是籌備俄總統普丁與大陸國家主席習近平的元首峰會。普丁原計劃在去年訪中，但由於疫情沒有成行。

報導說，美俄關係最近急轉直下。美國總統拜登在最近的一次電視採訪中，稱普丁稱為「殺人犯」引起俄羅斯憤怒。俄媒鋪天蓋地般批判美國外，還召回駐美大使安東諾夫表達不滿。而俄羅斯駐英國大使科林也同時表示，俄英兩國的政治接觸目前幾乎已全部停擺。

與此同時，北約海軍在黑海開始10年來最大規模軍演。美巡洋艦和驅逐艦目前已進入黑海水域，戰艦上攜帶能覆蓋俄羅斯縱深的戰斧巡航導彈，尤其是普丁每年會花很多時間在索契避寒，他的官邸也位於黑海岸邊。

中俄睦鄰友好合作條約今年屆滿20年，雙方將在條約增添新的內容，外界關注是否將兩國關係正式升級為同盟關係。圖為2019年習近平訪俄時在莫斯科克里姆林宮同俄羅斯總統普丁會談。（圖／新華社）

多位俄羅斯時事評論人士指出，新的國際局勢促使普丁與習近平現在必須要見面長談一次。

報導說，俄外長訪中要討論主要議題還包括為中俄雙方在江澤民時期簽訂的睦鄰友好合作條約，該條約今年屆滿20年，中俄雙方將為此舉行慶祝活動，並在條約增添新的內容。

報導指出，中俄條約中包括一項有關雙方之一受到第3方攻擊的條款，要求雙方應及時接觸和磋商。許多研究俄中關係的學者認為，雖然雙方不認為這是同盟關係，但在新的國際局勢下，中俄條約新增條款的表述方式勢將引起各方關注。

俄外長拉夫羅夫接受外媒訪問時呼籲，應組建廣泛的國際聯盟來對抗西方制裁，俄中兩國應聯手在國際上推動自己的議程，並擴大雙方的經貿合作。

俄媒說，拉夫羅夫訪中之後將前往韓國，同中國一樣，俄羅斯也關注韓國未來是否有可能部署美國的中短程導彈系統。

(中時新聞網)