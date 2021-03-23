中埔鄉公所編列250萬經費，補助鄉內11所國中小學聘請6位不同國籍外師協同教學，23日記者會並演出以機場為主題英文情境話劇。（呂妍庭攝）

中埔鄉公所編列250萬經費，補助鄉內11所國中小學聘請6位不同國籍外師協同教學，23日記者會並演出以機場為主題英文情境話劇。（呂妍庭攝）

中埔鄉公所編列250萬經費，補助鄉內11所國中小學聘請6位不同國籍外師協同教學，23日透過記者會宣布這項消息。（呂妍庭攝）

嘉義縣中埔鄉公所為協助鄉內國中小學生有效提高學生學習英語興趣，編列250萬經費聘請6位來自法國、美國等不同國籍外師協同教學，每周為國小中高年級、國中中低年級學生上一堂英語課，23日記者會上，嘉義縣長翁章梁說中埔鄉是全縣第一個自行計畫外籍英語教師協同教學並執行的鄉鎮， 用心值得肯定。

中埔鄉長李碧菁表示，英語外師協同教學計畫由公所自行研擬、籌編經費並執行，籌備了1整年，今年開始實施，由衷感謝中埔鄉民代表會及中埔鄉各國中小各校校長，對計畫的用心與支持。

李碧菁說，透過外國英語師資，教學上的觀摩與交流，藉此累積不同國家文化交流的經驗，讓英語自然融入既有教學中，希望該計畫能促進學生英語溝通經驗與能力，未來不再怕跟外國人互動。

翁章梁今也特別到中埔國小參加記者會，會中李碧菁與中埔國小學生、外師一同粉墨登場，演出以機場為主題英文情境話劇，演出過程中、英、台語交錯，連坐在台下欣賞演出的翁章梁也被逗得哈哈大笑，氣氛活潑歡樂。

「英語除了是一門學科，也是重要的溝通工具！」翁章梁表示，配合行政院2030雙語國家政策發展，縣府110年度編列800萬外籍英語教學助理經費，除原教育部國民及學前教育署補助6名外籍英語教師外，自行引進8位外籍英語教學助理，未來朝向外師巡迴教學或線上遠距課程等方式辦理。

翁章梁說，在學校增加外師，等於直接在校園內建置外語環境，增加學生說外語的機會，另外中師也可藉由與外師的互動，進一步提升中師英語教學專長。此外，縣府也進一步與美國在台協會共同執行「傅爾布萊特學術交流基金會合作案」，盼打造優質學習英語的師資與環境，逐步拓展孩子們的國際視野、培養全面的國際觀。

(中時 )