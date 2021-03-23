食品股興櫃新兵晨暉(1271)受惠「娘家」大紅麴及「娘家」益生菌等產品熱銷，23日董事會通過去年財報表現亮眼，2020全年營收3.14億元，年增83％；歸屬於母公司稅後淨利1.26億元，年增229％；每股稅後盈餘為4.02元，也明顯高於前一年的1.23元，營收、獲利、EPS全數創下歷史新高！

此外，晨暉董事會並決議，擬配發現金股利2.4元，加計資本公積配發現金每股0.4元，總配發現金股利2.8元。

晨暉生物科技創立於2007年，並於今年1月登錄興櫃市場。晨暉表示，該公司專注於紅麴菌株與乳酸菌菌株等保健食品原料的研究、開發、製造，以及全方位客製化產品開發服務，目前是國內領導品牌「娘家」大紅麴及「娘家」益生菌產品的唯一供應商。

晨暉表示，由於疫情推升消費者對於保健食品需求，帶動晨暉2020年營收及毛利大幅成長，全年毛利率達66％，較2019年增加3個百分點，毛利大幅提升貢獻之下，稅後淨利成長幅度遠高於營收的增幅。

晨暉並指出，觀察保健品市場持續穩定成長，晨暉的紅麴與益生菌產品已獲得多國專利認證，在國內站穩龍頭地位後，今年除了開發更多客製化產品之外，也將同步加強海外市場開發，目前北美及中國市場皆已接獲訂單，可望再挹注公司成長動能。

(工商 )