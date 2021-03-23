為聚陽未來的成長大計做好更扎實的準備，聚陽董事長兼CEO周理平23日表示，已逐步架構未來的接班梯隊，目標是3年後卸下CEO一職。

昨日在聚陽媒體春酒，公開亮相的接班梯隊，包括業務行銷處資深處總經理宋佩芳、財會管理處資深處總經理黃渝晴及董事長周理平的獨子周心鵬在內等，目前多已在聚陽內各部門歷練多年。

聚陽未來更上一層樓的關鍵，在人才；周理平表示，這些「3字頭」和「4字頭」的中生代當家，近幾年已是掌握公司實際運作的主要幹部。

當然，昨日亮相最引人注目的，仍是周理平的獨子周心鵬；電機系畢業的周心鵬，原先在英特爾工作，在7、8年前回到台灣，初期曾在各部門歷練，4年前擔任越南廠的工務、技術主管，最後進入聚陽工務部門效力，成為部門主管，掌管聚陽最重要的產銷協調。2017年，股東會舉行董監改選，周心鵬首次進入董事會，成為董事之一。

雖然外界普遍認為，周心鵬進入董事會，就是為接班預做準備。不過，周心鵬表示，現在最主要的任務，就是為聚陽未來營運成長做產銷協調準備，並把現有的生產、技術、工務等業務，做最有效率的提升。

周理平表示，聚陽當初就是很多股東一起創業，股權分散，沒有大股東，一直是走專業經理人制。團隊分工很清楚，各部門都是在往中生代傳承。

聚陽強調，公司鼓勵員工認股，包括業務行銷處資深處總經理宋佩芳、財會管理處資深處總經理黃渝晴，也都是從資深員工，成為股東，並成為未來的接班梯隊。

(工商 )