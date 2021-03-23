大陸國家主席習近平22日偕同夫人彭麗媛來到福建的武夷山，這也是大陸全國兩會之後，習近平首度離京考察。

新華社報導，習近平22日下午，先後來到南平市武夷山國家公園智慧管理中心、星村鎮燕子窠生態茶園、朱熹園，瞭解生態文明建設、茶產業發展和傳統文化傳承等情況。根據央視新聞公布的一段影片，習近平與彭麗媛還坐船遊覽了武夷山九曲溪。

多維新聞報導，習近平從1985年至2002年在福建任職17年，期間從廈門市副市長升至福建省省長。本次與夫人故地重遊，自有其深意。

習近平兩會之後首站考察的福建武夷山，正是大陸東南地區重要生態安全屏障，也是大陸四項世界自然與文化雙遺產之一，生態綜合價值可見一斑。

報導稱，在大陸10處國家公園體制試點中，直接以山命名的，包括武夷山國家公園、祁連山國家公園，其他的國家公園大多依託於山、與山相連。

而大陸剛剛通過實施的「十四五」規劃綱要就強調，「構建以國家公園為主體、自然保護區為基礎、各類自然公園為補充的自然保護地體系」。也就是說，等於「十四五」期間將「山」，納入國家公園體系，納入新發展階段生態文明建設的重點，可見分量之重。

事實上，習近平曾於2014年考察時提出，要讓福建天更藍、山更綠、水更清、環境更美，努力建設「機制活、產業優、百姓富、生態美」的新福建。

(工商 )