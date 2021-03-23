擔心條件過好的爆款神單，恐拖累保險公司財務，金管會23日公布，將強化保單「銷售限額」管控機制，以「避免銷售超限，影響公司清償能力」，各保險公司對現售與未來新保單都要事先設定銷售額度，接近時就要有預警機制，並要提出因應措施。

同時，若保單實際經驗發生率惡化，即保單發生虧損時，要研擬具體措施，如增提準備金，或提高保費。

這項新措施將先預告14天，最快5、6月上路，且新舊保單都適用，若保險公司沒有作好限額及預警控管，保險局副局長王麗惠說，將可開罰60萬元到600萬元，且嚴重者甚至會以保保險法149條，即要求停售保單、勒令增資，甚至可解除董監事、經理人職務。

金管會預告「保險商品銷售前程序作業準則」，將有三大強化措施，一是保單都必須事先設定銷售限額機制，避免過度熱銷，造成公司未來財務負擔，一旦銷售接近限額，就應預警，並進行控管，若要繼續銷售，就必須提出合理性分析。

第二是保單損失率若惡化，導致保費收取不足，要立即召開會議提出因應方案，例如調整保費，或是要增提準備金，方案要再報董事會儘速拍板。

第三是每年定期要向董事會報告商品銷售後對公司財務、業務及清償能力影響的整體評估，檢視所有保單對公司的影響性，並讓董事會了解。

(工商 )