桃園市龜山區天幕廣場遮陽避雨，提供民眾首選休憩運動場所，雖然大家都可以使用，但今年初開始有遊民席地而睡，飲酒喧嘩，龜山派出所員警配合龜山區公所工務課前往盤問 ，讓男女搭乘計程車投靠桃園區友人，並由龜山區公所聯繫社會局後續關懷安置。

警方表示，今日中午龜山派出所員警配合龜山區公所工務課人員前往公所旁天幕廣場盤查勸導逗留該處的林姓男、女遊民，因男女遊民是朋友，常在天幕廣場聊天、飲酒、收集雜物、晚上席地而睡，平日民眾在該區域活動休憩，擔心影響或危害小孩，員警盤查後勸導男女遊民現在天氣寒冷，而且天幕廣場不適合讓他們席地而睡，經過溝通後，男女遊民同意搬走，但是付不出計程車錢，員警協助代為叫車還付車資給司機，男女遊民搭車離開，投靠桃園區的友人住處。

龜山分局持續加強龜山區公所旁天幕廣場周邊巡邏維護民眾安全，另龜山區公所聯繫社會局後續遊民關懷安置事宜。

(中時 )