「Google評論」竟然抓到男友是渣男！一名女網友日前到高雄某家火鍋店用餐，因為覺得很好吃，便想在「Google評論」給5顆星，沒想到竟在眾多評價中看到「熟悉的貼頭」，仔細一看竟然是男友，還得知男友在高雄有炮友，而且這家店還是炮友先帶他去吃，然後再介紹她去的，讓她氣得大罵「還有臉在Google評價？」

男網友大讚該家火鍋店，還自曝有炮友。（圖／翻攝自Google評論）

這名女網友當時到Google評價時，往前滑到3週前的評論，看到一名男網友寫道「我與砲友做完那檔事後，就被拉到該店用餐，還誇讚：「每一次夾出來的東西都是驚喜，都是難以言喻的好吃」。與砲友吃完後，就拿起包包往外衝，跳上愛車開往屏東「我真的迫不及待要讓女友吃到這裡的料理。」

女網友表示，在評價中看到男友的貼頭時，當下馬上傻眼，心想，男友怎麼敢在評論上透露自己有砲友「不知道我是在地嚮導六級嗎？」。不過樂觀的她，隨即又向店家道聲感謝「謝謝這家店讓我看清一個渣男、一個爛人」，日後她也要帶其他男人去吃。

據「ETtoday新聞雲」報導，從該名女網友在經營YouTube頻道，曾介紹自己烹煮的美食，從Google評論上可見，她曾去過台北、桃園、宜蘭、台中、台南等地，其中又以高雄與屏東的餐廳為主，由於其男友以相當誇張的詞彙誇讚店家，因而有人推測，不排除這是店家使用的宣傳手法。

(中時新聞網)