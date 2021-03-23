原PO決定使出大招，直接把車子橫停在白色轎車的正前方，中間只留下一格小小的空隙(摘自爆怨公社)

一位民眾在私人停車場租了車位，下班回家才發現車位被一台白色轎車給停走。他當場氣炸決定用車身堵住轎車去路，和它一起「同歸於盡」，網友見狀紛紛笑歪跪求後續。

原PO在臉書社團「爆怨公社」上表示，下班後發現自己的車位被一輛白色轎車停走，讓他氣炸直呼，「私人停車場還可以開進來停，一堆位子你不停，偏偏擋佔用我的位子只好停路中了。」

眼看車位被停走，原PO決定使出大招，直接把車子橫停在白色轎車的正前方，中間只留下一格小小的空隙，讓這位亂停的車主到時想走也無法脫身。網友一看紛紛叫好，「坐等後續」、「看到這種的，我就開心」、「兄弟，太狂了吧」、「就是有這種人愛亂停不留電話，留了電話打又不接的」、「啊~療癒啊」。

這位苦主表示，「收攤完要停車整個火大，原本真的打算給他停好停滿。」不過原PO後來為了避免爭議，還是選擇將車子移出。但也請管理員替白色轎車車輪上大鎖，並向車主索取亂停車的相關費用。「停車一天200元，開鎖費用1000元，感謝車主的1200元。」

原PO請管理員替白色轎車車輪上大鎖，並向車主索取亂停車的相關費用。(摘自爆怨公社)

(中時新聞網)