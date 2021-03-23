直播界競爭激烈，女主播主各個顏值超高，身材一個比一個火辣。不過她們表面風光，內心卻有說不出的苦，近日更有多位曾是同家經紀公司的大陸前正妹直播主受訪，痛揭曾被公司逼迫露點、跳大尺度艷舞，甚至與粉絲發生關係等不為人知醜事。

前美女直播主小李（化名）日前向陸媒《廣西新聞頻道》透露，她在大學畢業後，透過網路應徵美女主播一職，然而她工作了一段時間，才發現與她同一梯入職的美女直播主，很多人賺的錢並沒有想像中來的多，甚至連肚子都填不飽。於是她們鼓起勇氣向公司求助，卻被告知可用露點、色情照片等各種不堪入目的方式吸引直播網友打賞。

前美女直播主大爆公司醜事，被逼露點、跳艷舞，甚至還要陪睡乾爹。(取自廣西新聞頻道)

另一前直播主小唐(化名)，甚至被公司要求在直播時跳艷舞，讓她難以接受，選擇請假一段時間，暫停直播工作，更在請假期間，被確診罹患重度憂鬱症。然而她最終就被公司以違反工作協議為由，放話把她告上法庭，讓她恐將面臨30萬至50萬人民幣(約131萬至218萬台幣)的巨額賠償。

另外經紀公司還會以參加活動為由，希望女直播主與粉絲見面。女直播主小劉(化名)就曾隻身一人赴外地參加網路美女選拔，下榻酒店時差點被粉絲性侵得逞，事後她將此事回報公司，對方反而還告訴她，若她當下沒拒絕，她可能會拿到30萬人民幣（約131萬台幣）的報酬。

這家經紀公司的前員工，也向陸媒證實公司惡行，稱在正常的直播下隱藏許多骯髒交易，還大爆公司會在美女主播直播時動手腳，例如在畫面打出一些提示或暗號，引導直播網友去進行不法交易。

(中時新聞網)