為改善偏鄉醫療不足，國立陽明大學附設醫院二期擴建工程，目前正進入設計階段，中央允諾補助30億元視進度撥補經費，力拼116年完工。綠委陳歐珀今天質詢詢問能否如期完工，教育部長潘文忠說，待行政院跨部會核定最後意見後，就進入細部設計，行政院長蘇貞昌強調，將請祕書長李孟諺追蹤院內進度，潘文忠緊盯學校方面，若還慢慢拖，相關補助款就不能隨邊編列。

陽大附醫目前分別有新民院區與蘭陽院區。新民院區規劃發展為失智、弱勢與特殊需求等照護中心，蘭陽院區為急重症醫療中心，但蘭陽院區醫療大樓使用面積不足，規劃第二期擴建計畫，擬增設醫療大樓、員工宿舍與停車場等。行政院長蘇貞昌2019年5月到現場視察時，允諾30億元經費由中央補助。

民進黨立委陳歐珀下午質詢時表示，宜蘭縣醫療資源不足，沒有急重症醫療，鄉親赴台北就醫因來不及，導致不少人因而死亡或終身殘廢，檢視宜蘭縣身障者，高於全國平均值的四倍，試問力拼116年完工的陽大附醫，能否如期啟用？

教育部長潘文忠說，陽大副醫從先前撥用土地，到徵選建築規劃設計，目前進入細部設計的階段，在整體的設施與量體上要做變動，目前待行政院幾個跨部會最後意見核定後，就能往下做後面的細部設計。

陳歐珀建議政院成立專案小組追蹤後續進度，行政院長蘇貞昌當場表示，既然他有承諾，針對相關作業流程，若涉及行政院的部分就盡快處理，他會請祕書長李孟諺緊盯，關於學校的就請潘文忠緊盯，若還慢慢脫，相關補助款就不能隨便編列。

蘇貞昌強調，陽大附醫必須在我們承諾的時間內完工，不能因為今天改變明天想到就那樣地慢慢拖，不必這樣，若是地方政府的問題，也請陳歐珀反映讓我們知道。他還說，這項建設攸關醫療、教育、人才培育，這部分也應該均衡發展。

(中時 )