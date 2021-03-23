苗栗縣政府開辦職前職業訓練，5月將有食品加工米麵釀漬班開課，歡迎民眾踴躍報名。（何冠嫻攝）

去年苗栗縣政府辦理職前職業訓練專班，訓後就業率達76.3％，今年再開辦職前職業訓練6班及照顧服務員專班訓練8班，將提供超過460人次的訓練機會，提升勞動競爭力。23日苗栗縣長徐耀昌等人宣布職訓課程開跑，鼓勵失業、待業或在職勞工培養一技之長，再搭配徵才活動，讓民眾找到好工作。

縣府勞工及青年發展處長彭德俊說明，縣府致力招商引資創造就業機會，媒合企業需求與勞工就業，苗栗去年失業率僅3.7％，較全國平均3.8％來得低，與嘉義、台東等縣市並列全台最低。

為協助民眾提升個人專業技能，職訓專班將於4月辦理客家時尚服飾創意設計製作班，5月食品加工米麵釀漬班和可動美容師技能訓練班，7月倉儲機械操作技術訓練班，8、9月開辦水電裝修及電腦入門設計課程；照顧服務員專班則4月至8月間，社團、財團法人及協會組織辦理8班次，預計訓練289名長照服務人力，投入長照市場，逐步補足長期照護人力需求。

勞動部勞動力發展署桃竹苗署苗栗就業中心也說明，今年依苗栗市、頭份市、竹南及苑裡鎮分區辦理14場次徵才活動，每場約22家廠商，共提供超過7000個職缺，另將於4月14日在私立仁德醫專、4月28日國立聯合大學，及5月4日私立育達科大舉行校園徵才。

徐耀昌表示，進入證照時代，許多高科技廠商也要求勞工擁有證照，只要有了證照就能成為專業管理人，學有專長並經考照認證，肯定能獲得企業廠商青睞，鼓勵民眾參加職前訓練專班，強化職場競爭力。

(中時 )