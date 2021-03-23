本周，美國財政部將連續三天，分別標售600億美元的2年期國債、610億美元的5年期國債、620億美元的7年期國債，總計高達1830億美元。在上個月到期的7年期國債拍賣失敗後，這一次標售，格外引人注目。

據路透社報導，美國財政部去年還大幅增加發債，為抗疫紓困措施籌資。據ING數據顯示，2021年發債規模預計增至4兆美元。

供給增加，加上聯準會承諾在經濟增長和通貨膨脹上升的同時保持寬鬆的貨幣政策，導致國債殖利率上升。投資者還將在周二關注聯準會主席鮑爾（Jerome Powell），預計他將在國會聽證會上飽受質疑，內容涉及聯準會超級債券的潛在風險。寬鬆的政策，包括其債券購買計劃。

上週，基準的10年期美國國債殖利率達到1.754％，創14個月新高。週一交易價約為1.68％。

美國財政部周二將出售600億美元的兩年期國債，週三將出售610億美元的五年期國債，週四將出售620億美元的七年期國債。

牛津經濟研究院（Oxford Economics）首席分析師約翰·卡納萬（John Canavan）表示：「我認為本週的拍賣有樂觀的理由。」

他說，2月25日進行的620億美元的7年期國債拍賣是有記錄的，這是該期限有史以來最低的需求率，而且自那以後其他期限的拍賣都「相當不錯」。

富國銀行的分析師扎卡里•格里菲思斯（Zachary Griffiths ）表示，雖然本月10年期債券以及20年期和30年期債券的拍賣被認為是相當成功的，但拍賣後的交易價格卻較低。

他說：「這些拍賣已成為流動性事件，人們正在利用這一優勢，但仍在後續交易中遇到一些困難，這表明潛在需求其實並不那麼扎實。」

(中時新聞網)