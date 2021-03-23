台中市經發局長張峯源推動2020台中購物節，消費登錄累積金額高達90億元。（盧金足攝）

台中經濟面對新冠疫情衝擊逆勢成長，協助排除企業投資障礙，打出亮眼績效，身負招商引資重任的台中市經發局長張峯源還有一項才華，讓他在活動中馬上成為焦點，拉小提琴、彈鋼琴、電子琴、吹小喇叭，還有長笛、吉他、豎笛全都拿手，行銷台中市創下吸金又吸睛的效果。

張峯源曾在台中就讀東海大學，與中部地區淵源深，去年推動2020台中購物節，消費登錄累積金額高達90億元，拚招商之外，樂於分享熟練的樂器，出席活動炒熱全場氣氛。

「用小提琴與大家同歡，拉了兩首曲子，一首是《舞女》，一首是《快樂的出航》，猜猜看，那首曲子最受歡迎？」他說，陳小雲的歌曲《舞女》即席演奏，大家一起唱跳好歡樂。

多種樂器都是他無師自通，近年來假日常在聚會及節慶公益受邀表演，還領悟出與鄉親互動撇步，第一要素就是曲子要耳熟能詳，琅琅上口，「媽媽熟悉的，小孩會哼的，奶奶會唱的，尤受歡迎」。

其次，要有伴奏曲帶動氣氛，用人聲伴奏最能讓人跟唱，手舞足蹈，考驗他的本事還有「要記譜，不看譜」，鄉親要看到演出者的表情，動作等外在肢體語言，才能容易領受要表達的情感，為此還不帶譜架，避免遮住演出者，減少與民眾情感互動的距離。

「演出時，就像明星一樣充滿自信」，張峯源表示，演奏時要走入群眾與其互動，走到他們面前拉小提琴，傳達「這段專門為你」的訊息，觀眾會以拍手，比讚回應，一把樂器為他快速行銷台中市，每首熟能生巧的樂曲，都是他放棄休息時間苦練的成果。

(中時 )