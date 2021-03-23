雲林縣北港鎮辰光國小9名五年級學生為籌措畢業旅行費用，回收旗幟製作環保背包與圍裙，在駐校藝術家協助下，共縫製了100多個背包與圍裙，學生們說為減少家裡負擔，所以與老師一起規畫這個活動，將擇日到北港朝天宮參拜再進行義賣。

辰光國小位於北港鎮偏郊，全校學生人數僅39名，且有不少弱勢家庭，每年畢業旅行的費用，對學生家長而言，是1筆不小的開銷，因此每年都有一些學生為畢業旅行而煩惱。

今年學校推動校本課程，訴求生活化與環保理念，師生們想到北港朝天宮媽祖廟每年舉辦「北港媽祖盃排球錦標賽」，都會製作許多宣傳旗幟插在市區街道上，因此決定回收這些旗幟再利用，製成背包與圍裙義賣。

師生們徵求北港朝天宮同意，在賽後回收球錦標賽旗幟，朝天宮董事長蔡▲▼（▲左口右永。▼得的彳改為金）與其妻縣議員黃美蘭得知學生義賣籌旅費的心願，大受感動，動員協助回收，很快就蒐集了100多支旗幟。

校長紀麗宏表示，學校老師與家長都不太擅長縫紉，因此求助雲林縣駐校藝術家薛惠玲，薛惠玲欣然答應，還找來北港樂齡中心志工阿嬤協助，信義房屋行動志工得知，也主動從全台各地趕來幫忙。

在薛惠玲指導下，老、中、青3代一起動手縫製背包與圍裙，有些阿嬤有縫紉底子，與薛惠玲互相切磋，教導學生如何縫得漂亮又堅固，信義志工們則在旁協助，大家同心協力，1天就做好50個背包與90餘條圍裙。

學生們說，背包與圍裙上有Q版媽祖圖像，非常可愛，市面上絕對買不到，很有紀念意義，感謝老師、志工與朝天宮的幫忙，他們將到朝天宮參拜媽祖後，在廟埕義賣背包與圍裙，希望明年全班9人都能一起去畢業旅行。

(中時 )