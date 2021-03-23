法國博瓦勒動物園傳出貓熊交配的好消息，貓熊圓仔、歡歡性致高昂，20日一整天下來一共交配了8次，讓園方喜出望外，透露圓仔技巧進步，還聽到歡歡的高頻叫聲。

法國動物園傳出貓熊交配的好消息，貓熊圓仔、歡歡性致高昂，20日一整天下來一共交配了8次，讓園方喜出望外，透露圓仔技巧進步，還聽到歡歡的高頻叫聲。

綜合英國《獨立報》（Independent）、美國有線電視新聞網（CNN）報導，位在法國中部的博瓦勒動物園（Zoo de Beauval）21日宣布，園內的公貓熊圓仔及母貓熊歡歡20日成功交配8次。

園方指出，近來歡歡行為有些反常，竹子的進食量比往常少，園方因此為她進行幾次荷爾蒙測試，推算歡歡能夠受孕的時間落在20日，因此趕緊為她找來公貓熊圓仔進行交配。

周六園方安排2隻貓熊見面時，牠們「變得相當活躍」，一整天下來一共交配了8次，園方指出，「歡歡處在荷爾蒙分泌的高峰期，圓仔顯然也在最佳狀態」，儘管2隻貓熊中間有休息片刻幾次，不過很明顯看起來並不疲憊。

評價2隻貓熊的表現，園方形容「相當不錯」，指出圓仔比前幾年更放鬆，歡歡則是性致高昂，描述2隻貓熊在反覆的啪啪啪過程中「合作又活躍」，博瓦勒動物園首席獸醫穆洛特（Baptiste Mulot）甚至指出圓仔「比去年進步」，「他比較知道要怎麼做了。」

新聞稿更指出，交配過程中，歡歡發出「高頻」叫聲，圓仔則發出「沙啞」的嗓音，「顯然能幫助牠們保持節奏。」

儘管圓仔與歡歡一天交配8次，園方也表示不敢保證歡歡一定會懷孕，因為貓熊也有可能假懷孕，無法產生胚胎，園方說大概要等待2周才會知道結果，不過他們當天晚上也為歡歡進行人工授精。

大貓熊的交配期很短暫，母貓熊一年約只有24至48小時能夠受孕，當牠們住在野外時，每隔幾年才會誕下一胎，不過人工圈養的貓熊繁殖機率更小，公貓熊可能因為圈養而對交配失去興趣，或是缺乏練習而不知道怎麼進行。

圓仔與歡歡今年已經12歲了，牠們從2012年開始在法國生活，歡歡在2017年藉著人工授精誕下頭胎，是一隻公貓熊，名叫圓夢，是首隻在法國出生的貓熊寶寶，圓夢即將在今年被送回大陸。

(中時新聞網)