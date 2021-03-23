來改善性問題的原因各式各樣，其中一種理由是：我想要成為最棒的！

第一次見到小艾，年紀看起來不大，瞄了一下資料，25歲，和心中預想的差不多。一坐下，小艾就直接切入重點，說起來這裡諮詢的來龍去脈。

「我之前找過性工作者，那是我第一次的性經驗，但做到一半就軟掉，嚇到結束後，趕快找泌尿科求診，吃藥、療程我都做了，不過我覺得還不夠好！所以想再看有沒有其它的方式。」

●只有自己好棒棒 讓人很有距離

小艾這麼年輕，性經驗不到五次，就一直說自己性功能障礙，試了不同的方法做改善，仍然覺得不夠好，還想要再更好。他補充說：「我不管要一直硬30分鐘(很硬的那種)這樣的標準是不是合理，但我就是要成為最厲害的，不要有任何人批評我，而且要達到目標後才要交女朋友，讓對方覺得我的床上功夫很強！』。

這樣的話語一說出來，普遍聽者都會覺得:「這標準有點太不真實。」畢竟在我們的生活經驗裡面，「一山還有一山高，強中自有強中手」，這樣的追求是永無止盡的，何況性事是很私密的事情，他如何比較，又如何去證實呢？

於是在幾次的會談中，很快地就會發現，他的要求完美來自於對自我價值的低落，為了要保護好自己內心的聲音：「我不想要被指責、我不想要失敗、不准別人批評我、我不要被認為笨……」，所以展現出來的就是「我要成為最棒的！」

這樣的思維可不只有表現在性功能上面，還延伸到了他的工作以及人際關係。人際關係上，他設的條件是「只交會崇拜我的人當朋友」，面子對他來說很重要，可想而知，這樣的條件讓人覺得不真實，也很有距離。倒也不難理解為何他目前還是單身，寂寞無聊的時候，也沒有男性友人可以聊天，上網花錢找個異性聊天是最快的方式。

有些男性想在性事上獲得稱讚，有時反而突顯了他內在的脆弱。(示意圖/Shutterstock)

●心的距離

距離有兩種解讀，一種是實際上的距離，一種是心理的距離。拿炮友來舉例，就是雖然你跟對方有肌膚之親，但其實你們可能對彼此完全不熟悉，因此心理的距離頗遠。性在生理上是很親密的行為，然而心理的距離，在性上的影響力可是不能輕忽。

拿數學曾經學過的「交集」來比喻心理的距離的話，就是兩個圈圈，一個代表你，一個代表對方，相互交疊的比例恰到好處，會讓人感到舒服；交集太多，不論是你完全在對方的範圍內，沒有了自己，對方的一舉一動都足以讓你的心情七上八下；又或者是你就是那個把對方給包含在內的圈圈，讓對方沒有任何喘息的空間，這都不是很健康的關係，而小艾就是後者。

小艾想在性事上成為第一名的表面下，其實正突顯了他內在的脆弱，他保護自己的方式，反而讓別人跟自己更有距離，不僅追求的目標永無止盡，二來無論是在同性或兩性的交往上，遲遲無法往前推進，造就負向的循環。他真正要關心的不是他的性功能障礙，因為實際上並沒有生理的問題，而是心理需要被照顧，才能避免再次落入沒有盡頭的第一名陷阱，人際關係的進步，進而開展幸福。

(中時新聞網)