二溪國小校長陳慶林為介紹電子校史室內容。（劉秀芬攝）

台南市大內區二溪國小將於27、28日舉辦100周年校慶活動，23日時光迴廊老相片回顧展先登場，上午同時邀老校友們為電子校史室舉行啟用儀式，並一同觀賞老照片，回味在二溪國小求學時光。

校長陳慶林表示，為了迎接二溪國小100周年校慶，全校師生在1年前就開始準備，並向社區及老校友們發布老照片召集令，收集了300多張老相片，有些甚至是日據時代所保留下來的，著實珍貴。

陳慶林說，為了永久保存這些珍貴的老照片，特別在學校官網建置以「二溪百年風華世紀」為名的電子校史室，將學校相關歷史及老舊文物照片以電子化的方式放入雲端數位典藏，除了永久珍藏，也希望更多老校友可提供更多老照片給學校收藏。

受邀參觀老相片展的大內區長李義隆表示，二溪國小走過一世紀，為社會境育出非常多傑出人材，大家齊心為社會貢獻，也希望各位校友們能回到母校並同見證這歷史的一刻。

二溪國小創校100周年以「二溪百年，風華世紀」為主題，策畫了一系列慶祝活動，除了老相片展，27日上午將進行聖火引燃路跑傳遞活動，下午有親子運動會，晚上邀請社區民眾一起參加聯歡晚會。

此次校慶還將發表最新出版的繪本「1斤60」，描述小朋友幫助爺爺奶奶栽種木瓜的故事，還以此為劇本，將在晚會時演出。

28日慶祝大會將有傑出校友、資深教職員及模範兒童表揚，校方歡迎校友回娘家共同為母校二溪國小祝賀生日快樂。

(中時 )