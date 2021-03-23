台股今(23日)開高震盪走低，收盤下跌11點，面板雙虎近日股價創新高，但仍獲法人青睞，投信今日買超第一名為群創，共買超2.37萬張，外資則是買友達，共買超1.14萬張，分析師表示，顯示資金流到低本益比股，但因面板股屬中低價個股，大家都買得起，籌碼相對比較零亂，投資人持有要有耐心。

友達近期股價站上20元，今日開高走低，收盤下跌0.25元，收在19.75元，群創今日收盤則是上漲0.15元，收在19元，盤中一度來到19.85元，挑戰20元大關的意圖明顯。

萬寶投顧總監蔡明彰表示，面板雙虎友達、群創雙雙創波段新高，友達、預估今年EPS可能在3元上下，本益比低到只有個位數，且都有在上半年產品漲價的訊息，因此資金有跑到低本益比股的情形。

面板股除了低本益比，摩爾投顧分析師陳昆仁表示，和航運族群一樣，面板也是屬於景氣循環股，3月面板報價是成長的，目前看來，4、5月報價也有機會往上墊高，且面板產能也吃緊，又沒有新的產能開出來，包括大陸的京東方，南韓的三星、LG，現在產能都滿載，也沒有再開新的產能，這種情況對景氣循環股是好的現象，獲利可以維持穩定，又不會有同業殺價競爭，因此未來依然看好。

陳昆仁指出，友達、群創昨日都創高，但群創今日開高，收盤僅小漲，友達則是回跌，畢竟面板股屬於中低價個股，因為大家都買得起，所以籌碼會比較零亂，可能需要盤一段時間才會突破，投資人要有耐心，這也是低價股、高人氣股的特性。

(中時新聞網)