童年美好記憶讓人永生難忘，一名網友在地方社團po出一篇尋人啟事，希望能找到一位約30年前，任職石牌派出所的警員「吳景暢」（同音）。吳姓網友表示，從小是單親家庭由母親照顧長大，家裡其中一房出租給這位吳姓員警，長年受到他的照顧與陪伴，就算搬離後，也時常幫忙解決惡房客的大小問題。由於母親近年逝世，想尋覓及感謝純樸的恩人。Po文故事感動不少網友，短短不到一天已超過3000人按讚、3百多則留言。

吳姓網友po文想尋找恩人吳姓員警，引起廣大網友回響。(照片/取自《台北之北投幫》社團)

吳姓網友(22日)凌晨在《台北之北投幫》社團po文表示，小學一、二年級時，由媽媽一手拉把長大，家裡有三間房間，其中大房間我跟我媽住，另外兩間中房與小房間則分租出去，因媽媽擔心居住安全，主要都租給榮總醫護人員及銘傳的學生，唯獨只出租給當年大約20多歲的吳姓員警。吳姓網友回憶當年，受到吳叔叔的疼愛與照顧，甚至還會將手臂給她盪鞦韆。

原po表示，這位吳叔叔很喜歡養鳥，便在房間小紙箱偷養白文鳥，因擔心我媽不給養動物，吳叔叔知道我喜歡小動物，還偷偷給我看，但我太開心跑去跟媽媽講，後來媽媽跑去罵他「養鳥不要養在房間，這樣動物不健康，你養在陽台鳥還可以曬太陽，空間也比較大」當時以為害死吳叔叔了，沒想到是歡樂的結局。

後來吳叔叔雖搬離後，還是常常帶一箱養樂多，家裡有時遇到奧房客，不給房租、抽菸喝酒等，他都會來幫忙解決，後來家裡某些因素，石牌房子沒了，便四處流浪租屋，也和吳叔叔失聯了。

吳姓網友感性表示，幾年前母親過世後，一直很想找回陪伴童年的純樸過客們，藉此想謝謝他們給我一個開心的童年，希望藉由網路、網友們的力量，找到這位吳叔叔，大約在30年前，他任職在石牌派出所的警員，名字就做「吳景暢」（同音），曾經租屋在致遠一路二段，房東是人稱「郭姐」，至今不知仍在警界或者退休。原Po更放上一張30年前，穿著睡衣在房間裡，手上是拿著一隻白文鳥，是由吳叔叔所幫她拍的僅存照。

(中時新聞網)