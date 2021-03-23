立委蘇治芬23日與農委會水保局副局長林長立、南投分局長陳榮俊，在雲林縣水林鄉海埔村召開「110年度農村再生基金－農村再生跨域發展，農村產業跨域及區域亮點計畫」獲補助案件開工說明會，本梯次開工案件有5案，核定工程總金額1590萬元。

林長立表示，水保局農村再生基金挹注偏鄉農村，讓資源較稀少的鄉村也能有改頭換面的機會，像是主要種植番薯的水林鄉，今年度就獲得水保局8案共3250萬元，包含松北村、海埔村、灣西村、蘇秦村道路改善，以及溪墘村、後寮村、水南村等聚落環境綠美化工程，目前正陸續施工或發包中。

雲林縣議員蔡岳儒、水林鄉長許山埜、水林鄉民代表吳建融、陳文正、蔡東富、吳芙蓉，以及許多當地村民都到現場關心。

蘇治芬強調，台灣平均年雨量約2500毫米，但水卻很難保留住，一來是山高水急，二來則是開發過度，愈來愈多地表遭水泥或瀝青鋪面覆蓋，若環境綠美化工程多以植栽、植草磚或草皮覆蓋地表，讓水源能留得更久，也可降低溫室效應，希望居民們一起照顧好這些樹木。

許山埜說，水林鄉有許多村內道路都破損不已，非常感謝蘇治芬邀請水保局來關心地方，今年水保局光在水林的投注的經費就有3000多萬，顯見中央對地方的重視。23日開工的海埔村埤塘綠美化工程，預計今年7月就能完工，將可再串連1處居民休閒綠帶。

(中時 )