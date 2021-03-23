王澤向父親王家禧致敬的「弦外之音」系列作。（現代畫廊提供）

60年代華人世界家喻戶曉的漫畫《老夫子》，到了2021年也既「潮」又前衛，由第二代創作者，本名即王澤的藝術家，首次在台舉辦以《老夫子》為題的個展，既是展現了華人古典漫畫的當代多元性，亦是向其父致敬。

《老夫子》漫畫中幽默、頭戴瓜皮帽的老夫子，憨厚的大番薯，陽光男秦先生，女神代表陳小姐等，因貼切描繪市井小民而深植人心。當年《老夫子》的創作者王家禧，以長子王澤之名作為筆名創作了「老夫子」系列作品，且到他2017年辭世前，晚年移居美國時仍持續醉心於漫畫創作。

王家禧之子王澤，原是知名建築學者，感佩父親作品多年來撫慰無數讀者，於1995年接棒，除了將漫畫多元發展為IP，更嘗試與時代性及當代藝術對話。《老夫子》創作者遂有王老澤、小王澤之分。

「王澤個展——好時光在眼前！」近日於台中現代畫廊展出，展示一系列以壓克力顏料、視覺繽紛且波普化的原創畫作。其中「弦外之音」單元更是作為小王澤向父親致敬，寄託思親之情的作品。以黑影出現的主角，彷彿皆是多才多藝的王家禧的化身，王澤說：「假想他是個流行樂手，或是一個現代畫家、雕塑家、陶藝家，又或他是個賽車手，瘋狂科學發明家、運動明星…，甚至，電影編劇和導演…。」黑色的身影遊走在色彩斑斕的想像空間裡，詮釋弦外之音。

「把握當下」與「好時光」單元，則是《老夫子》的肖像系列，卻有別於傳統漫畫形式，受音樂家巴哈的賦格曲及王澤目前持續創作的「＋－×÷」(加減乘除)系列而演變，作品內容包含重複、演變、韻律等元素，形塑出如當代類比數位的視覺體驗，翻玩老夫子的潮流新色彩。

(旺報 )