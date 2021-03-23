英國國防部提出新的國防規畫，軍員與軍備都大幅削減，其中服役時間不足20年的C-130J「超級力士」(Super Hercules)提前退役並且一架不留，改由空中巴士集團的A400M接替。

航空學家(The Aviationist)報導，該消息最初是《金融時報》披露的，其中指出：

「皇家空軍將按計劃於2022年退役BAe146，並於2023年將C130全部退役。新接替的A400M擎天神式(Atlas)可以有效接替，該機的性能良好，可以和C-17全球霸王3式( Globemaster III)運輸機、A330 MRTT旅行家加油機(Voyager)一起作戰。」

特別令人側目的是C-130J的提前退役，目前皇家空間有14架C-130J，這些飛機飛機在1990年代後期引進英國皇家空軍，原本以為這批超級力士會一直服役到2030年代中期，甚至更久。

C-130J也一直受到好評，據英國皇家空軍網站稱：「飛機(C-130J)具有高度的靈活性，能夠空投各種裝備和傘兵，並能在水面著陸區操作。C-130J具備良好的低空飛行技能，機上的夜視裝備與穩定保持設備（SKE），使飛機在惡劣天氣下，仍能保持編隊狀態。」

皇家空軍的C-130J也有戰功，10年前，利比亞危機期間，皇家空軍的C-130飛機被派去營救當地的英國籍石油工人，上演了一場秘密援救任務。當時C-130J是從馬耳他島起飛，飛越地中海進入利比亞領空，雖然曾經主動與的黎波里空中管制站溝通，說明運輸機的身分，以及任務僅是撤僑，但是利比亞情勢混亂，他們沒有得到管制員的答復，而這架C-130J仍然冒險前往，並且最終救回了人員。

說了那麼多C-130J的優點，仍無助於它被提前退役的現實，原因是英國有責任照顧空中巴士集團的生意，已預定的22架A400M 運輸機將會來到皇家空軍，這些新飛機也就擠壓到 C-130J的生存空間 。

仍然算新的C-130J必然放到國際市場上拍賣，美國海軍藍天使特技飛行中隊(Blue Angels U.S. Naval Flight Demonstration Squadron)在2019年已向皇家空軍購買1架C-130J，做為新一代的「胖艾伯特」(Fat Albert，藍天使中隊的後勤支援機，也會參與表演)，並且已在去年交機，今年藍天使表演時，就會看到新的胖艾伯特登場。

(中時新聞網)