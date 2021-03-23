隨著年齡增長，最怕肌膚乾扁、失去彈性，因此養成澎潤肌膚變成大家保養的首要目標。保養人氣品牌怡麗絲爾全新推出精華新品「彈潤時控精粹」，不但能養出彈力肌，保養後肌膚充滿光澤，再也不需擔心側臉膚況洩漏真實年齡。

彈潤時控精粹添加鳶尾根萃取精華、矢車菊萃取精華、甘油，為輕熟齡肌注入澎彈力，蘊含系列共通成分西洋菜萃取精華BG、肌醇CP、膠原蛋白GL，在光線折射下，呈現零死角的水潤透明感。同時運用智能緊實薄膜技術，完整包覆肌膚，肌膚更緊實。

保養人氣品牌怡麗絲爾全新推出精華新品「彈潤時控精粹」。（圖／品牌提供）

彈潤時控精粹在日本不斷延燒神話級口碑，成為美妝評比常勝軍，更成為日本輕熟齡女性熱議的日常必需保養品，更被《MORE》、《美ST》、《BAILA》三本雜誌選為美容液部門第一名，可見其保養效果造成超強的圈粉力。

怡麗絲爾彈潤時控精粹質地。（圖／品牌提供）

怡麗絲爾除了帶來超強新品，還邀請長澤雅美擔任2021年度代言人，在日劇中演繹各種角色的長澤雅美，迷人的銀幕形象從出道至今，一直是媒體寵兒、號稱粉絲吸引機，受矚目的他時刻以積極的生活態度面對，同時正向的能量也帶給粉絲一股暖流，使得人氣始終攀升不墜。在不同年齡依然要「關注自己、寵愛自己」，是長澤雅美給女人的美麗祝福，也正是怡麗絲爾的價值理念：呵護自己，追求美麗。

怡麗絲爾彈潤時控精粹為輕熟齡肌注入澎彈力。（圖／品牌提供）

▍活動

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★獎品內容 ｜ 怡麗絲爾彈潤時控精粹*1

★公佈時間 ｜ 2021/3/31

★領獎方式 ｜ 郵寄（限台澎金馬）

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(中時新聞網)