失聯飛官潘穎諄迄今下落不明，他國中的鄭姓同學透露，當時他與潘及另名同學，拿著便當裡的雞腿為盟，結拜為兄弟，雖然有點搞笑，但是3兄弟情深義重，2周前才送他兒子的滿月禮過去，希望他能平安歸來。

潘穎諄的鄭姓同學翻著畢業紀念冊說，國一的時候，他們3人的感情就特別好，有天中午心血來潮，就拿起便當裡的雞腿，比照歃血為盟，結拜為3兄弟，雖然是同班同學，但是潘的年紀比較大，所以出門都是潘堅持買單，也教他們不要學壞，鼓勵我們做有意義的事情。

鄭男說，潘的個性樂觀開朗，做事情很積極，也都會幫助別人，前天事發後，一直打電話，手機都關機，心裡非常焦急，還陪著潘的家人到志航基地等候消息，大家都希望「阿諄」快回來。

失聯飛官潘穎諄在國中畢業紀念冊裡，青春的模樣。（民眾提供）

而潘的國中老師李錦慧說，潘是個很優秀的孩子，蠻熱心也蠻有正義感，跟同學互動也很好，本來可以讀東中，可能覺得自己個性太衝，到軍中可以磨練自己，所以選擇讀軍校，返校探望師長時，很感謝老師改變掉他不少火爆脾氣，讓他在軍中過得很快樂，表現得也不錯。

李錦慧哽咽地說，看到戰機失事的新聞，又看到是志航基地潘姓飛官失聯，當時心頭就揪了一下，仔細看了新聞內容確認是潘穎諄，心情非常難過，而且潘也當爸爸了，小孩子真的很可憐。

李錦慧含著淚水說，許多臉書上的朋友都為他集氣，希望潘能躲過這個劫難，因為他的小孩還在等他。

(中時 )