《德國之聲》中文網22日引述德國著名媒體《日報》一篇報導「即便兵凶戰危 我自巋然不動」，觀察台灣人面對大陸頻繁的軍機擾台，如何做到怡然自得享受生活。

報導介紹台灣軍事現況，包括國防預算從來沒有達到GDP 3％的目標，將徵兵制改為募兵制充滿疑慮；更重要的是，軍事專家對於台灣軍備現狀的評價也是毀滅性的。除了美國，沒有其他國家願意出售武器給台灣。不過台灣在歐巴馬和川普執政時期買了數十億美元的武器。

而台灣所面對的是，大陸今年在兩會中所宣示，「在台灣問題上沒有妥協餘地，沒有退讓空間」，另外，幾十年來共軍還從未像2020年這樣如此頻繁地進入台灣航空識別區，差不多每兩三天就會有一批共軍的戰鬥機、轟炸機或者反潛機闖入台灣航空識別區，逼使國軍戰機升空攔截。

報導指出，意外的是，2300萬台灣人卻絲毫感覺不到驚恐。文章引述《破土》雜誌編輯丘琦欣的說法，「台灣人已經習慣於來自共軍的威脅了，這就像是一種背景音。如果中共是想用這種方式讓台灣民眾感到不安，那麼這一策略已經失敗了。無論他們派一架戰機還是十幾架，台灣人感覺無差。」

丘琦欣還說，台灣決策者一開始就知道，共軍的威脅已經達到一個新的級別，他們避免引起公眾恐慌，以免被中共玩弄於股掌之間。並且，不但沒有出現逃亡潮，還成為自由愛好者居留之目的地！

但是網友在報導底下的留言卻諷刺，「綠色義和團自覺有台灣價值神功護體，拿掃把就可以打贏」、「我們有強大的1450網軍」、「817：有美日老爸老媽會傾全力來幫我們打，我們才不怕」、「反正有鮭魚世代，對岸打過來立刻改名」、「死豬不怕熱水燙」、「不怕不怕，有政府會做事」！

(中時新聞網)