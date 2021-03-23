2021嘉義穹頂國際影展嘉年華將於4月1至7日在嘉義縣朴子水道頭文創聚落舉辦，23日邀請藝人夏于喬擔任引言人，夏于喬說，自己愛看電影到「影癡」的程度，不論是紀錄片、藝術片、商業片各類型電影都喜歡，在帳篷中以360度欣賞穹頂影展是他從未有過的體驗，非常特別。

近年科技藝術百花齊放，賦予藝術欣賞全新的美感體驗，嘉義縣政府邀請深耕阿里山青年扶植的國際策展人高培樺策畫「穹頂國際影展嘉年華」，讓嘉義民眾不用跑到外縣市，就可以距離觀賞國際級穹頂影展，展覽也結合嘉義縣特色，有駐村創作、茶席演繹等。

宣傳會現場播放高培樺帶著3位藝術家走訪嘉義縣18鄉鎮市景點影片，高培樺說，2年前開始常住阿里山來吉，讓他有機會認識嘉義縣，發現這裡風景好又有人情味，希望讓嘉義的美讓全世界看到。

夏于喬說，嘉義有美食、美景，很適合好姐妹、家人出遊，去年也特地選在阿里山度過一周年結婚紀念日，因外公外婆是嘉縣六腳鄉人，自己也算半個嘉義人，這次國際影展嘉年華，讓她用不一樣的眼光看嘉義，也發現有好多地方還沒去過。

除穹頂影展外，這次活動有6大展區，包括院子－玩創藝、穹頂－國際影展、舞朴－朴風之舞、展境－「來溫叨走走」藝術駐村作品、光犇－投影互動展、育苗－科藝塗鴉，還有藝術家行旅嘉義駐村創作、現地表演、科藝互動、馬戲演出等。

文觀局長許有仁表示，活動地點是嘉義縣第一個文創聚落，建築有特色氣氛佳，活動期間邀請日式裏千佳茶席、台式茶席輪番奉茶席，文創聚落旁嘉義縣定古蹟「朴子配水塔」也將進行光雕投影秀及投影互動遊戲，除影展外，還有許多豐富的藝術體驗。

(中時 )