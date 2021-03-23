富邦金控23日宣布，公開收購日盛金控已達收購數量2,030,999,369股，為日盛金控已發行普通股股份總數53.84％，公開收購條件已成就，創下國內首樁「金金併」的里程碑。為支應本案及後續合併案之價金490.4億元，富邦金控將發行普通股與特別股合計募集約新台幣500億元。相關增資計畫尚待董事會通過並取得主管機關核准，預計於下半年取得增資款項。

富邦金控董事長蔡明興表示，感謝日盛金控股東的支持，成就國內「金金併」的首例！富邦金控身為國內金融業領導企業，除了積極尋求企業持續成長壯大的契機，更著眼於國內金融產業長期發展，期盼促進產業整併，提升整體競爭力。主管機關自2018年起即積極推動金融業整併，富邦金控此次以公平公開的方式成功公開收購日盛金控，不僅是富邦深耕60年的新里程碑，更是國內金融產業重要的一步。

蔡明興指出，富邦金控順利完成公開收購日盛金控，將有助於富邦金控強化銀行及證券業務，擴大整體規模經濟與效益，並可平衡銀行、保險及證券業務多元收入來源，深化全方位金融服務平台，以提供客戶更優質多元的產品與服務，持續朝向「成為亞洲一流金融機構」之願景邁進。

富邦金控以每股新台幣13.0元公開收購日盛金控在外流通之過半數股權，並於2月24日獲公平交易委員會決議通過不禁止結合。今日富邦金控公告，公開收購股數達日盛金控已發行普通股股份總數53.84％，公開收購條件即已成就。富邦金控預計於3月30日完成公開收購股權交割，並期盼在主管機關核准之前提下盡速完成後續整併計畫。

富邦金控表示，本案收購達50.01％以上持股後，依據金融控股公司法第18條規範，規劃將以富邦金控為存續公司吸收合併日盛金控，而後進行日盛證券及富邦證券之合併、日盛銀行及台北富邦銀行之合併等業務整併。富邦金控後續將盡速向日盛金控及其旗下公司徵提資料進行實地查核，以利完善整併計畫。

整併之後，富邦金控之證券、銀行業務的經濟規模與市場地位都將有顯著提升。在證券業務方面，日盛證券為歷史悠久之券商，客戶基礎穩固，整併後將可提升各項業務市場地位，並深化財富管理業務之經營，進而提升對雙邊客戶服務之深度及廣度。在銀行業務方面，台北富邦銀行、日盛銀行整併後分行數將成為民營銀行之冠，且有助於均衡區域發展，可進一步提供客戶一步到位之金融服務，並強化中小企業客群業務。

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