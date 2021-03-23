在香港上市的大陸影音平台快手，23日公布上市後首份財報。2020年全年，快手營收達人民幣(下同)587.8億元，較上年同期大增50％，不過虧損也同步飆升，2020年淨虧損高達1,166.35億元，不僅超過上年同期虧損的196.5億元，亦遠超市場預期的虧損706.69億元。

快手於2021年2月5日上市，掛牌價為115港元。截至3月23日收盤，快手收報301.2港元，不到兩個月內股價已翻漲一倍有餘。

快手財報顯示，2020年虧損主要是來自銷售與研發開支增加所致。儘管2020年因疫情影響，令網路社交及娛樂服務的需求激增，其用戶也大幅增加，但也導致快手的寬頻費用、服務器托管成本及其他類似成本增加。此外，快手為應對疫情所採取的一系列僱員保護措施，包括於疫情爆發後立即為僱員提供防護裝備，該等舉措導致我們的營運成本增加。另一方面，由於政府採取限制出行及旅遊、取消公共活動等措施控制病毒傳播，快手的營運於某種程度上亦受到影響。

(工商 )